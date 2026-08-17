Calor avança pelo interior do país; confira a previsão do tempo para o Espírito Santo

A intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre as regiões Centro-Oeste e interior do Sudeste estabeleceu uma nova onda de calor no Brasil, com potencial para estender marcas superiores a 40 °C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins até esta quinta-feira (20).
No Espírito Santo, contudo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) descarta a ocorrência de uma onda de calor com essa intensidade. A previsão para o estado indica um aumento leve e gradual dos termômetros, alcançando máximas de até 30 °C até a quarta-feira (19).
Evolução do tempo de segunda (17) a quarta-feira (19)
Segunda-feira (17): A entrada de umidade vinda do oceano mantém o céu encoberto por muitas nuvens e reduz as aberturas de sol. Há registro de chuva em pontos de todas as regiões capixabas e as temperaturas permanecem amenas em todo o território.
Terça-feira (18): Os ventos marítimos continuam soprando umidade em direção ao litoral e à Região Serrana (com destaque para a área das “Três Santas”), favorecendo pancadas rápidas de chuva. Nas demais áreas, o tempo fica nublado e sem chuva, dando início a uma pequena elevação nos termômetros.
Quarta-feira (19): A atuação de uma alta pressão em alto-mar afasta a instabilidade e amplia o aparecimento do sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para nenhuma região e os termômetros voltam a subir de forma mais perceptível.
Variação de temperaturas por região no ES
|Região
|Segunda-feira (17)
|Terça-feira (18)
|Quarta-feira (19)
|Grande Vitória / Vitória
|17 °C a 25 °C
|18 °C a 26 °C
|18 °C a 29 °C (28 °C em Vitória)
|Sul (Áreas Baixas)
|16 °C a 24 °C
|16 °C a 27 °C
|17 °C a 30 °C
|Sul (Áreas Altas)
|15 °C a 19 °C
|16 °C a 26 °C
|14 °C a 24 °C
|Serrana (Áreas Baixas)
|17 °C a 24 °C
|15 °C a 25 °C
|17 °C a 26 °C
|Serrana (Áreas Altas)
|14 °C a 18 °C
|13 °C a 22 °C
|14 °C a 24 °C
|Norte
|19 °C a 26 °C
|16 °C a 26 °C
|16 °C a 29 °C
|Noroeste (Áreas Baixas)
|19 °C a 25 °C
|19 °C a 27 °C
|17 °C a 29 °C
|Noroeste (Mantenópolis / Alto Rio Novo)
|16 °C a 24 °C
|17 °C a 26 °C
|16 °C a 27 °C
|Nordeste
|19 °C a 25 °C
|17 °C a 26 °C
|18 °C a 28 °C