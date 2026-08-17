Calor avança pelo interior do país; confira a previsão do tempo para o Espírito Santo

A intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre as regiões Centro-Oeste e interior do Sudeste estabeleceu uma nova onda de calor no Brasil, com potencial para estender marcas superiores a 40 °C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins até esta quinta-feira (20).

No Espírito Santo, contudo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) descarta a ocorrência de uma onda de calor com essa intensidade. A previsão para o estado indica um aumento leve e gradual dos termômetros, alcançando máximas de até 30 °C até a quarta-feira (19).

Evolução do tempo de segunda (17) a quarta-feira (19)

Segunda-feira (17): A entrada de umidade vinda do oceano mantém o céu encoberto por muitas nuvens e reduz as aberturas de sol. Há registro de chuva em pontos de todas as regiões capixabas e as temperaturas permanecem amenas em todo o território.

Terça-feira (18): Os ventos marítimos continuam soprando umidade em direção ao litoral e à Região Serrana (com destaque para a área das “Três Santas”), favorecendo pancadas rápidas de chuva. Nas demais áreas, o tempo fica nublado e sem chuva, dando início a uma pequena elevação nos termômetros.

Quarta-feira (19): A atuação de uma alta pressão em alto-mar afasta a instabilidade e amplia o aparecimento do sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para nenhuma região e os termômetros voltam a subir de forma mais perceptível.

Variação de temperaturas por região no ES