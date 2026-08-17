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Calor avança pelo interior do país; confira a previsão do tempo para o Espírito Santo

A intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre as regiões Centro-Oeste e interior do Sudeste estabeleceu uma nova onda de calor no Brasil, com potencial para estender marcas superiores a 40 °C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins até esta quinta-feira (20).

No Espírito Santo, contudo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) descarta a ocorrência de uma onda de calor com essa intensidade. A previsão para o estado indica um aumento leve e gradual dos termômetros, alcançando máximas de até 30 °C até a quarta-feira (19).

Evolução do tempo de segunda (17) a quarta-feira (19)

  • Segunda-feira (17): A entrada de umidade vinda do oceano mantém o céu encoberto por muitas nuvens e reduz as aberturas de sol. Há registro de chuva em pontos de todas as regiões capixabas e as temperaturas permanecem amenas em todo o território.

  • Terça-feira (18): Os ventos marítimos continuam soprando umidade em direção ao litoral e à Região Serrana (com destaque para a área das “Três Santas”), favorecendo pancadas rápidas de chuva. Nas demais áreas, o tempo fica nublado e sem chuva, dando início a uma pequena elevação nos termômetros.

  • Quarta-feira (19): A atuação de uma alta pressão em alto-mar afasta a instabilidade e amplia o aparecimento do sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para nenhuma região e os termômetros voltam a subir de forma mais perceptível.

Variação de temperaturas por região no ES

RegiãoSegunda-feira (17)Terça-feira (18)Quarta-feira (19)
Grande Vitória / Vitória17 °C a 25 °C18 °C a 26 °C18 °C a 29 °C (28 °C em Vitória)
Sul (Áreas Baixas)16 °C a 24 °C16 °C a 27 °C17 °C a 30 °C
Sul (Áreas Altas)15 °C a 19 °C16 °C a 26 °C14 °C a 24 °C
Serrana (Áreas Baixas)17 °C a 24 °C15 °C a 25 °C17 °C a 26 °C
Serrana (Áreas Altas)14 °C a 18 °C13 °C a 22 °C14 °C a 24 °C
Norte19 °C a 26 °C16 °C a 26 °C16 °C a 29 °C
Noroeste (Áreas Baixas)19 °C a 25 °C19 °C a 27 °C17 °C a 29 °C
Noroeste (Mantenópolis / Alto Rio Novo)16 °C a 24 °C17 °C a 26 °C16 °C a 27 °C
Nordeste19 °C a 25 °C17 °C a 26 °C18 °C a 28 °C

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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