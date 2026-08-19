Violência contra a mulher é tema de debate e cinema gratuito nesta sexta-feira em Guarapari

O Sesc de Guarapari sedia nesta sexta-feira, 21 de agosto, às 13h30, o projeto “Ato Final em Debate”. A programação, gratuita e aberta ao público geral, contará com a exibição do documentário capixaba Ato Final, seguida de uma roda de conversa voltada à prevenção das agressões de gênero, identificação dos ciclos de violência e fortalecimento das redes de apoio às vítimas.
A mobilização ocorre em um contexto de alerta no Espírito Santo. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que 15.583 medidas protetivas foram solicitadas no Estado apenas no primeiro semestre deste ano — uma média de 87 pedidos diários, ou um a cada 17 minutos. No mesmo período, o Judiciário capixaba concedeu 9.478 solicitações.
Linguagem cinematográfica e debate multidisciplinar
Premiado como Melhor Documentário no festival IndieLisboa, em Portugal, a obra Ato Final combina depoimentos reais e encenações com atrizes para reconstituir o avanço da violência doméstica até o feminicídio.
Após a sessão, o público poderá dialogar com a cineasta e diretora do filme, Roberta Fernandes, e com a psicóloga Alba Sampaio. O encontro abordará temas como a violência psicológica, mecanismos de acolhimento e o reconhecimento precoce dos sinais de risco.
Segundo a diretora Roberta Fernandes, o uso da arte descentralizada ajuda a aproximar a informação da sociedade:
“A violência contra a mulher não pode ser tratada como um assunto restrito às vítimas ou às famílias envolvidas. É uma questão que diz respeito a toda a sociedade. O projeto amplia essa conversa, provoca reflexão e incentiva cada pessoa a compreender seu papel na prevenção, no acolhimento e no enfrentamento dessa realidade.”
Circuito estadual
A parada em Guarapari integra a nova etapa da turnê do projeto, que percorre 12 municípios capixabas durante os meses de agosto e setembro. Patrocinado pela EDP via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), o circuito já passou por Linhares, Jaguaré e João Neiva, e prevê ações em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Santa Teresa, Santa Leopoldina e Domingos Martins.
Serviço
Evento: Ato Final em Debate – Exibição de filme e roda de conversa
Data: 21 de agosto de 2026 (sexta-feira)
Horário: 13h30
Local: Sesc de Guarapari
Entrada: Gratuita (aberto ao público)