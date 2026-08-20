Polícia Civil interdita duas lojas em Guarapari durante ação que recuperou 277 celulares no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou a Operação “Última Chamada”, ação voltada ao combate do roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. Entre os dias 10 e 17 de agosto, as diligências resultaram na recuperação de 277 telefones e na prisão de quatro suspeitos em todo o Estado. Durante os desdobramentos operacionais, o município de Guarapari foi um dos alvos de fiscalizações intensivas em estabelecimentos comerciais.

No município de Guarapari, os agentes vistoriaram três lojas especializadas na venda e manutenção de eletrônicos. Das unidades fiscalizadas, duas acabaram interditadas pelas equipes policiais após irregularidades constatadas na apuração.

Ações na Grande Vitória e apreensões

Somente na quarta-feira (19), a Polícia Civil recuperou 145 aparelhos distribuídos em comércios de Guarapari, Vila Velha, Serra e Vitória:

Vila Velha: Em uma única loja, a polícia apreendeu 124 telefones (parte deles desmontada e em peças). O proprietário foi detido e alegou que os itens eram destinados à manutenção.

Serra: O dono de um estabelecimento comercial foi preso preventivamente sob a acusação de receptação.

Vitória: Um homem foi detido em posse de dois aparelhos com restrição de furto.

Parceria com a Ceturb e o Projeto Recupera

Além das operações de campo e fiscalização no comércio, a Polícia Civil firmou uma cooperação com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) para integrar o Projeto Recupera.

A iniciativa busca devolver aos proprietários legais os celulares esquecidos ou recuperados em ônibus, terminais de passageiros e no sistema aquaviário — locais por onde circulam cerca de 600 mil pessoas diariamente.

Pelo sistema do Projeto Recupera, cidadãos identificados na posse de aparelhos cadastrados como furtados ou roubados são notificados via mensagem no aplicativo WhatsApp para realizar a devolução espontânea em uma delegacia. Caso o item não seja entregue no prazo, uma investigação criminal por receptação é instaurada contra o detentor do dispositivo.