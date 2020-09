Há mais de dois anos no mercado de Guarapari, a Monazita Odontologia Contemporânea tem se destacado pelo bom atendimento e pela qualidade do serviço prestado a seus clientes. Buscando sempre inovar, a clínica está agora se destacando por divulgar e tornar acessível ao público os modernos alinhadores ortodônticos que são o “futuro da ortodontia”, de acordo com o Dr Igor de Castro, um dos sócios proprietários da Monazita.

Dra. Ana Luiza Campos é especialista neste modelo de aparelho e esclarece sobre o tratamento. “Esse tipo de tratamento consiste em placas transparentes, que são produzidos a partir do escaneamento digital da boca do paciente e de um planejamento digital através de um software. Após feito o escaneamento digital, serão feitas radiografias e algumas fotografias intra-orais , esses documentos, juntamente com o planejamento do caso, serão utilizados para a confecção dos alinhadores, que o paciente usará 24h por dia, tirando apenas para se alimentar, ou praticar esportes”, afirmou.

De acordo com a Dra. Ana, a manutenção é feita quinzenalmente e o tempo de tratamento não é longo. “A cada 15 dias o paciente retorna ao consultório, onde haverá a substituição do alinhador antigo por um novo. O tratamento tem em média duração de 6 a 9 meses, isso dependerá do planejamento do caso, e da quantidade de alinhadores que será preciso para garantir a correta finalização do caso”, enfatizou.

Quando comparado ao aparelho fixo, os resultados são os mesmos, mas os alinhadores permitem um grande conforto para o paciente. “Ele traz o mesmo resultado do aparelho fixo, tratando os mais diversos casos, com a vantagem de não haver bráquetes, ou qualquer acessório do aparelho comum, sendo 100% estético. O paciente terá a liberdade de tirar o aparelho quando necessário, ao se alimentar, praticar esportes, ir em eventos, ou até mesmo para escovar os dentes, dificuldade comum em pacientes que usam aparelho fixo. Além do conforto, previsibilidade e rapidez, que esses alinhadores trazem para o paciente”, declarou a Dra. Ana.

De acordo com a Dra., o aparelho é quase imperceptível. “Ele é quase imperceptível, esteticamente falando não há nada comprado aos alinhadores. É mais um dos diferenciais e vantagem do alinhador”, afirmou.

Quem quiser fazer um orçamento do novo aparelho pode agendar avaliação por telefone ou whatsapp. De acordo com a Dra. Ana, “na avaliação completa serão passadas todas as orientações necessárias para dar início ao tratamento”. De acordo com o Dr. Igor, as condições oferecidas pela Monazita são muito boas: “o que posso dizer é que todos têm condição de ter acesso a esta novidade. Inclusive faz parte de nossa missão: Uma odontologia de qualidade e ao alcance de todos”, finalizou.

Serviço

Além dos modernos aparelhos, a Monazita oferece todo tipo de atendimento odontológico, inclusive implantodontia e harmonização facial. Telefones de contato: (27) 99870-3110 / 3361-0993. Endereço: Rua Antônio Cláudio Coutinho, 07, Centro.