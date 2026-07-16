IBGE prorroga inscrições de processo seletivo com salários de até R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição para o seu processo seletivo simplificado. Os interessados agora têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (20) para garantir a participação.
A seleção oferece um total de 1.414 vagas temporárias em todo o país. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e também no levantamento da População em Situação de Rua. No Espírito Santo, são ofertadas 32 vagas, todas com atuação na capital, Vitória.
Cargos, Salários e Benefícios
As oportunidades estão divididas entre cargos de nível médio e superior. Ambas as funções possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Agente Censitário de Qualidade (ACQ): Destinado a quem possui ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 2.932,00.
Analista Censitário (AC): Voltado para profissionais com ensino superior em áreas específicas. O salário inicial é de R$ 5.255,40.
Além do salário, os contratados terão direito a:
Auxílio-alimentação de R$ 1.192,00;
Auxílio-transporte;
Auxílio pré-escolar;
Férias proporcionais;
13º salário proporcional.
Distribuição de Vagas no Espírito Santo (Vitória)
No Espírito Santo, todas as 32 vagas são para lotação em Vitória, contemplando ampla concorrência (AC), pessoas pretas e pardas (PPP) e pessoas com deficiência (PcD).
Confira a distribuição detalhada dos cargos e especialidades:
|Cargo / Área de Atuação
|Ampla Concorrência (AC)
|Pretos e Pardos (PPP)
|Pessoas com Deficiência (PcD)
|Total de Vagas
|Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio)
|8
|3
|1
|12
|Analista Censitário – Agronomia
|1
|1
|0
|2
|Analista Censitário – Assistência Social
|1
|0
|0
|1
|Analista Censitário – Ciências Sociais/Antropologia
|1
|0
|0
|1
|Analista Censitário – Geoprocessamento
|4
|1
|0
|5
|Analista Censitário – Gestão e Infraestrutura
|4
|2
|1
|7
|Analista Censitário – Métodos Quantitativos
|1
|1
|0
|2
|Analista Censitário – Tecnologia da Informação
|1
|0
|0
|1
|Analista Censitário – Veterinária/Zootecnia
|1
|0
|0
|1
Como funciona a prova objetiva?
O processo de seleção contará com uma prova objetiva marcada para o dia 30 de agosto. A avaliação terá 60 questões para ambos os cargos, divididas da seguinte forma:
Para Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio)
Língua Portuguesa: 15 questões
Raciocínio Lógico: 10 questões
Geografia: 15 questões
Conhecimentos Técnicos: 20 questões
Para Analista Censitário (Nível Superior)
Língua Portuguesa: 15 questões
Raciocínio Lógico: 10 questões
Conhecimentos Específicos: 35 questões
Nota de corte: Para ser aprovado, o candidato deve obter pelo menos 40% de aproveitamento no total da prova e não pode zerar nenhuma das disciplinas.
Inscrições e Taxas
As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da empresa organizadora, o Instituto Avalia.
Os valores das taxas de inscrição são:
R$ 37,50 para o cargo de Analista Censitário (Nível Superior);
R$ 41,76 para o cargo de Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio).
Isenção da taxa: Têm direito à gratuidade os candidatos doadores de medula óssea ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).