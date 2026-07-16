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IBGE prorroga inscrições de processo seletivo com salários de até R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição para o seu processo seletivo simplificado. Os interessados agora têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (20) para garantir a participação.

A seleção oferece um total de 1.414 vagas temporárias em todo o país. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e também no levantamento da População em Situação de Rua. No Espírito Santo, são ofertadas 32 vagas, todas com atuação na capital, Vitória.

Cargos, Salários e Benefícios

As oportunidades estão divididas entre cargos de nível médio e superior. Ambas as funções possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

  • Agente Censitário de Qualidade (ACQ): Destinado a quem possui ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 2.932,00.

  • Analista Censitário (AC): Voltado para profissionais com ensino superior em áreas específicas. O salário inicial é de R$ 5.255,40.

Além do salário, os contratados terão direito a:

  • Auxílio-alimentação de R$ 1.192,00;

  • Auxílio-transporte;

  • Auxílio pré-escolar;

  • Férias proporcionais;

  • 13º salário proporcional.

Distribuição de Vagas no Espírito Santo (Vitória)

No Espírito Santo, todas as 32 vagas são para lotação em Vitória, contemplando ampla concorrência (AC), pessoas pretas e pardas (PPP) e pessoas com deficiência (PcD).

Confira a distribuição detalhada dos cargos e especialidades:

Cargo / Área de AtuaçãoAmpla Concorrência (AC)Pretos e Pardos (PPP)Pessoas com Deficiência (PcD)Total de Vagas
Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio)83112
Analista Censitário – Agronomia1102
Analista Censitário – Assistência Social1001
Analista Censitário – Ciências Sociais/Antropologia1001
Analista Censitário – Geoprocessamento4105
Analista Censitário – Gestão e Infraestrutura4217
Analista Censitário – Métodos Quantitativos1102
Analista Censitário – Tecnologia da Informação1001
Analista Censitário – Veterinária/Zootecnia1001

Como funciona a prova objetiva?

O processo de seleção contará com uma prova objetiva marcada para o dia 30 de agosto. A avaliação terá 60 questões para ambos os cargos, divididas da seguinte forma:

Para Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio)

  • Língua Portuguesa: 15 questões

  • Raciocínio Lógico: 10 questões

  • Geografia: 15 questões

  • Conhecimentos Técnicos: 20 questões

Para Analista Censitário (Nível Superior)

  • Língua Portuguesa: 15 questões

  • Raciocínio Lógico: 10 questões

  • Conhecimentos Específicos: 35 questões

Nota de corte: Para ser aprovado, o candidato deve obter pelo menos 40% de aproveitamento no total da prova e não pode zerar nenhuma das disciplinas.

Inscrições e Taxas

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da empresa organizadora, o Instituto Avalia.

Os valores das taxas de inscrição são:

  • R$ 37,50 para o cargo de Analista Censitário (Nível Superior);

  • R$ 41,76 para o cargo de Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio).

Isenção da taxa: Têm direito à gratuidade os candidatos doadores de medula óssea ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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