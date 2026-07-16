IBGE prorroga inscrições de processo seletivo com salários de até R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição para o seu processo seletivo simplificado. Os interessados agora têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (20) para garantir a participação.

A seleção oferece um total de 1.414 vagas temporárias em todo o país. Os contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e também no levantamento da População em Situação de Rua. No Espírito Santo, são ofertadas 32 vagas, todas com atuação na capital, Vitória.

Cargos, Salários e Benefícios

As oportunidades estão divididas entre cargos de nível médio e superior. Ambas as funções possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Agente Censitário de Qualidade (ACQ): Destinado a quem possui ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 2.932,00 .

Analista Censitário (AC): Voltado para profissionais com ensino superior em áreas específicas. O salário inicial é de R$ 5.255,40.

Além do salário, os contratados terão direito a: Auxílio-alimentação de R$ 1.192,00 ;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Distribuição de Vagas no Espírito Santo (Vitória)

No Espírito Santo, todas as 32 vagas são para lotação em Vitória, contemplando ampla concorrência (AC), pessoas pretas e pardas (PPP) e pessoas com deficiência (PcD).

Confira a distribuição detalhada dos cargos e especialidades:

Cargo / Área de Atuação Ampla Concorrência (AC) Pretos e Pardos (PPP) Pessoas com Deficiência (PcD) Total de Vagas Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio) 8 3 1 12 Analista Censitário – Agronomia 1 1 0 2 Analista Censitário – Assistência Social 1 0 0 1 Analista Censitário – Ciências Sociais/Antropologia 1 0 0 1 Analista Censitário – Geoprocessamento 4 1 0 5 Analista Censitário – Gestão e Infraestrutura 4 2 1 7 Analista Censitário – Métodos Quantitativos 1 1 0 2 Analista Censitário – Tecnologia da Informação 1 0 0 1 Analista Censitário – Veterinária/Zootecnia 1 0 0 1

Como funciona a prova objetiva?

O processo de seleção contará com uma prova objetiva marcada para o dia 30 de agosto. A avaliação terá 60 questões para ambos os cargos, divididas da seguinte forma:

Para Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio)

Língua Portuguesa: 15 questões

Raciocínio Lógico: 10 questões

Geografia: 15 questões

Conhecimentos Técnicos: 20 questões

Para Analista Censitário (Nível Superior)

Língua Portuguesa: 15 questões

Raciocínio Lógico: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 35 questões

Nota de corte: Para ser aprovado, o candidato deve obter pelo menos 40% de aproveitamento no total da prova e não pode zerar nenhuma das disciplinas.

Inscrições e Taxas

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da empresa organizadora, o Instituto Avalia.

Os valores das taxas de inscrição são:

R$ 37,50 para o cargo de Analista Censitário (Nível Superior);

R$ 41,76 para o cargo de Agente Censitário de Qualidade (Nível Médio).

Isenção da taxa: Têm direito à gratuidade os candidatos doadores de medula óssea ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).