O Espírito Santo tem um novo milionário. Um apostador de Vila Velha ganhou R$ 33.139.056,49 na Mega-Sena no sorteio do concurso 2570, qiue foi realizado no último sábado (4) pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 08 – 18 – 26 – 27 – 47 – 50. A aposta foi feita pela internet, segundo a Caixa. O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte, em São Paulo, por volta das 20h15. Outros apostadores acertaram a quina e levaram R$ 123.189,00 em um bolão. Em Vitória, um concorrente levou R$ 61.594,54 por cinco acertos.

O jogo. A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha)