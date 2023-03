Muitos nomes estão trabalhando para serem candidatos a prefeito de Guarapari. Vereadores se movimentam, deputado eleito se movimenta, empresários se movimentam, e todos buscam colocar seus nomes em evidência.

Grupo. Mas, sabemos que mesmo com todas essas movimentações, até lá, muita água vai rolar por baixo da ponte. Partidos, grupos, lideranças vão conversar. Um detalhe, porém, deve ser observado. Um dos nomes para a disputa a prefeito deve sair do grupo envolvendo o governo do Estado, através do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, em conjunto com o atual prefeito Edson Magalhães.

Prefeito e vice. Ferraço como vice-governador aproximou Edson de Casagrande. Sendo assim, espera-se que os três cheguem a um consenso do grupo para a escolha dos nomes para prefeito e vice em 2024, na sucessão de Edson. Na minha modesta opinião, o mais difícil será convencer o prefeito Edson na escolha dos nomes.

Dificuldade. Casagrande e Ferraço fazem política de alto nível, de consenso, de agregar, de estratégia para chegar ao melhor caminho. Edson nem sempre segue os caminhos “naturais” e tem uma certa teimosia e dificuldade de aceitar projetos que não saiam exclusivamente da sua cabeça. A dificuldade está aí.

Fortalecido. Superada essa parte, um candidato com o apoio destes três nomes e com o apoio das máquinas do Estado e da prefeitura, certamente sai muito na frente, muito fortalecido para a disputa da prefeitura de Guarapari contra todos os outros adversários.

A pergunta é: quem será esse nome de consenso?