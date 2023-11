Na última segunda-feira (27), o influenciador digital Flávio Ramos, autointitulado “Sheik brasileiro”, promoveu uma nova ação que causou transtornos na cidade. Ele anunciou em sua rede social, onde possui quase 100 mil seguidores, que havia enterrado dinheiro na areia da praia de Setibão, propondo uma “caça ao tesouro”.

Danos ambientais. A ação causou danos no local, que é uma área de restinga e reprodução de tartarugas. Segundo a gestão do Parque Paulo César Vinha, três ninhos de tartarugas foram escavados e diversos ovos foram danificados durante a movimentação.

Um dos ninhos precisou ser removido e foi trocado de lugar pela equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O episódio teve aproximadamente 60 participantes, e a Polícia Militar foi chamada devido à quantidade de pessoas no local.

Multa. Em nota, a prefeitura de Guarapari informou que não houve nenhum pedido de autorização para realizar a ação. Segundo o município, o caso está sendo analisado para que o responsável seja penalizado.

Confira a declaração completa:

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que o responsável não pediu licença prévia para essa finalidade. Está sendo feito um levantamento sobre os danos causados ao Meio Ambiente, para que seja aplicada a multa. Parte do local está dentro da área de preservação permanente e incluída na zona de amortecimento do Parque Paulo César Vinha, APA de Setiba.”

O Iema informou que causar dano à unidade de conservação é infração administrativa passível de multa, bem como crime ambiental, e o órgão está avaliando a extensão dos danos, para calcular e aplicar a multa.

Tumulto. Essa não é a primeira vez que uma iniciativa do influenciador causa transtornos. Em outubro, um grande tumulto se formou na Praia das Castanheiras, após Flávio anunciar que daria um carro para quem ficasse mais tempo com a mão no veículo. O episódio se transformou em confusão e os participantes acabaram destruindo o carro.