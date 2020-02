O motociclista Marcelo Tedesco que sofreu um acidente de moto na manhã de hoje em Guarapari já foi operado e passa bem. Ele foi atingido por um carro, em um cruzamento na Praia do Morro em Guarapari. Ele ficará aproximadamente 45 dias hospitalizado, após uma cirurgia na bacia e perna direita, realizadas no hospital António Bezerra de Faria em Vila Velha.

Marcelo é integrante e fundador do motogrupo Sem Limites do Litoral. Ele também Foi presidente de Associação de Motociclistas de Guarapari (AMG)., além de ser um dos apoiadores do evento Motorock de Guarapari. Ele é uma pessoa muito querida na cidade. Os amigos e a equipe do Portal 27 desejam uma bela recuperação para que ele possa voltar para o seu trabalho e para sua família. Veja o incrível acidente.