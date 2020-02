O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), entregou, nesta terça-feira (04), as obras da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr. Silva Mello, no bairro Itapebussu, em Guarapari. Foram investidos aproximadamente R$ 5 milhões na reconstrução de toda a unidade escolar. Estiveram presente na cerimônia, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, e os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação) e Tyago Hoffmann (Governo).

A intervenção contemplou a reconstrução de toda escola, que passa a contar com bloco administrativo, mais salas de aula, refeitório, apoio e vivência, biblioteca, auditório, laboratórios e quadra poliesportiva. As obras se estenderam por uma área de 5.721 metros quadrados. O investimento total do Governo do Estado foi de R$ 4.916.179,36.

Em sua fala, o governador Casagrande destacou que, a partir de agora, a escola mais tradicional do município passa a ter um turno integral:

“Os jovens terão oportunidade de novas disciplinas para aprender projetos que servirão para toda a vida. Anunciamos 28 novas escolas em Tempo Integral. O que tira uma pessoa da extrema pobreza são as oportunidades. O caminho mais fácil é a educação, pois faz a pessoa ganhar oportunidades. Por isso queremos que metade da distribuição do ICMS aos municípios seja através da qualidade da educação. Precisamos investir fortemente em educação e por isso estamos retomando obras de infraestrutura, como laboratórios, quadras, informática. É bom abrir o ano letivo ao lado de vocês”, frisou o governador.

O secretário Vitor de Angelo reforçou a importância dessa entrega à população: “Estamos aqui hoje não só para inaugurar esta escola, mas também para abrir o ano letivo de 2020 e de um modelo de Tempo Integral que o governo criou. A partir deste ano, o turno será de sete horas e integrado ao Ensino Técnico. Então para nós é motivo de muita alegria por todas essas razões”, disse.

O diretor da unidade de ensino, Frederico André Gonçalves, afirmou que a entrega da obra é um marco na região. “Faremos dessa unidade uma das melhores do Estado”, afirmou.

No total são 16 salas de aula; sala multiuso; biblioteca; coordenação; sala rádio; sala grêmio; sala de recursos; laboratório de química/ biologia; laboratório de física/ matemática; dois laboratórios de informática; sala de vídeo; sala de artes; auditório; cozinha; refeitório com área de serviço completo; setor administrativo completo; quadra poliesportiva coberta e urbanização da área externa para criação de áreas de vivência sombreadas para os estudantes.