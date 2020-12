Motorista passa mal e desmaia ao volante no Centro de Guarapari

Um motorista de 63 anos passou mal em um semáforo sentido ponte de Guarapari e desmaiou ao volante no final da tarde desta terça-feira (22). O condutor não chegou a atingir ninguém com o carro, mas bateu levemente o veículo em um canteiro às proximidades da ponte.

Como o carro estava com os vidros fechados, ninguém conseguiu prestar socorro e tiveram que ligar para a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. Quem esteve presente no local também chamou o Corpo de Bombeiros para prestar atendimento ao motorista.

Segundo informações, o motorista possui problemas cardíacos e já foi encaminhado a um hospital da Grande Vitória.