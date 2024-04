Na tarde de terça-feira (9), um caso de violência contra mulher foi descoberto em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, onde um homem foi preso acusado de manter a esposa em cárcere privado dentro de um carro. Segundo informações de A Gazeta, o suspeito foi identificado como José Roberto Pereira Martins, de 48 anos, e sua esposa, uma mulher de 64 anos, foi resgatada.

Bilhete. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o caso veio à tona quando a vítima deixou um bilhete pedindo socorro no banheiro de um posto de combustíveis na cidade. A PM informou que recebeu uma denúncia anônima com base na mensagem da vítima e conseguiu localizar o veículo onde os dois estavam, que tinha ido em direção ao centro da cidade.

Ameaças. A vítima relatou que o homem a levou até a ponte sobre o Rio Doce, próximo a uma fazenda, com a intenção de matá-la. No entanto, após ver a movimentação de alguns carros e, com receio de que alguém tenha visto a situação, ele resolveu levá-la novamente para Baixo Guandu, mantendo as ameaças e agressões.

Durante a prisão, as autoridades encontraram uma faca, que a mulher afirmou ter sido utilizada pelo suspeito para ameaçá-la e mantê-la sob controle. A vítima também revelou que o casal havia vendido a casa onde moravam, após terem decidido se mudar, e o automóvel estava sendo usado para mantê-la em cárcere nos últimos dois meses, enquanto viajavam. De acordo com a PM, o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).