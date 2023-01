Neste domingo (15), o Tottenham vai recebeu o Arsenal em seu estádio para um confronto válido pela 20a rodada do Campeonato Inglês. Atualmente, os spurs ocupam a 5a posição na tabela. Já os gunners, lideram a competição e sofreram apenas uma derrota em sua campanha.

Os torcedores da Premier League vão poder acompanhar mais um grande clássico neste final de semana. No domingo (15), Tottenham e Arsenal vão a campo no estádio dos Spurs para um confronto que está marcado para começar às 13h30.

Na tabela do campeonato, o Arsenal ocupa a primeira posição com um total de 44 pontos. Ao longo dos 17 jogos que disputaram, os gunners somaram 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Na última rodada, a equipe empatou com o Newcastle em um jogo sem gols. O Tottenham, por sua vez, está na quinta posição. Com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 18 jogos, o time inglês conquistou um total de 33 pontos. No último jogo pela Premier League, os spurs golearam o Crystal Palace pelo placar de 4 a 0.

Derby

Outro grande clássico que será disputado neste final de semana no país do Rei Charles III será o confronto entre Manchester United e Manchester City, marcado para acontecer neste sábado (14), a partir das 9h30. A partida vai ser realizada no estádio Old Trafford.

O City é o vice-líder da tabela com um total de 39 pontos e vem de uma vitória por 1 a 0 em confronto contra o Chelsea. Os Red Devils, por sua vez, estão em 4o lugar com 35 pontos. Em sua última partida, o United venceu o Bournemouth por 3 a 0.

