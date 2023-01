Localizada ao Norte da cidade, Camburi é a única praia da capital que fica na área continental. Com seus seis quilômetros de extensão, é completamente urbanizada e arborizada. Toda a orla tem boa iluminação e, no inicio, há um monumento à Iemanjá. Já o mar de Camburi, considerado um dos melhores lugares para velejar no Brasil, é excelente para praticar windsurf, kitesurf e passear de veleiro.

Quiosques para comercialização de comida e bebida e deck de madeira com mesinhas para os clientes também podem ser encontrados ao longo do calçadão. Há, ainda, um quiosque que serve como sede do Serviço de Orientação ao Exercício ( SOE ) e como Centro de Atendimento ao Turista ( CAT ).

No calçadão tem ainda pista específica para corrida, caminhadas, passeios de bicicleta, skate e patins. Também possui uma Academia Popular da Pessoa Idosa, e aos domingos e feriados, das 7 às 13 horas, dois trechos da avenida Dante Michelini ficam interditados para os carros possibilitando aos moradores e turistas maior espaço para convivência e lazer.

Onde fica

Avenida Dante Michelini e seu ponto de início é a Ponte de Camburi, que faz divisa com o bairro Praia do Canto – Ver no mapa.