Procurada pelo portal 27 para falar oficialmente sobre a não realização do carnaval 2023, com desfiles de escolas e blocos, anunciada ontem em reunião (12) pela Secretaria Municipal de Turismo de Guarapari (reveja aqui), a prefeitura respondeu e deu a seguinte informação.

Resposta. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação. “A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), informa que por questões orçamentárias, o Carnaval 2023 no município será realizado somente com apresentação de blocos carnavalescos, no Centro e na Praia do Morro. O edital será aberto nos próximos dias, com todas as informações”. Diz a nota enviada a nossa redação.