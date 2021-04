O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), é tido por integrantes do governo como nome ideal para ser presidente do Brasil. De acordo com o colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, o Diretor presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Daniel Cerqueira, ficou empolgado com uma nota publicada no jornal O Globo, que lançou Casagrande candidato à presidência.

A nota do jornal O Globo, era sobre Casagrande conversar com representantes de 5 países para falar sobre mudanças climáticas. “O governador Casagrande é a terceira via que o Brasil precisa”, disse Daniel em suas redes sociais.

Ainda segundo o colunista, essa não seria a primeira vez que Casagrande é lembrado para a presidência. Em março o diretório do PSB, convidou Casagrande para ser pré-candidato a presidente na disputa de 2022. Mas o governador disse que não era o momento para esse debate.