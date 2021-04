A Prefeitura de Cachoeiro publicou nesta sexta-feira (23), o edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 447 profissionais, mais cadastro de reservas, para diferentes áreas.

O documento estará disponível no site da administração municipal (www.cachoeiro.es.gov.br), na aba ‘Transparência’, em ‘Editais’, com todas as orientações e a documentação necessária para inscrição.

Há vagas para arquiteto, contador, enfermeiro, engenheiro, médico, cirurgião dentista, auxiliar de serviços gerais, eletricista, motorista, dentre outras funções.

Os interessados poderão se inscrever a partir de sábado (24), no site da Prefeitura, através do banner do processo seletivo simplificado, na página inicial.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de maio. A classificação preliminar será divulgada no dia 4 do mesmo mês, a partir das 17h, no site da Prefeitura