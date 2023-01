O governador Renato Casagrande esteve nesta sexta-feira (20) em Guarapari para entregar a primeira etapa das obras de reabilitação na Rodovia ES-060 em Setiba. O trecho inaugurado compreende do Trevo de Setiba, na Rodovia do Sol, até a orla de Setiba.

R$ 11 milhões. No total, serão investidos mais de R$ 11 milhões nas intervenções ao longo do trecho de 9,2 quilômetros de extensão localizados entre o trevo de Setiba e a Avenida Jones dos Santos Neves (ES-060).

Durante a visita, ao lado do prefeito Edson Magalhães, o governador falou sobre várias outras obras importantes que ele está fazendo junto com a prefeitura. Ele disse que as obras de Setiba até a Jones dos Santos Neves devem durar cerca de um ano e que a obra de engordamento em Meaípe deve durar de 6 a 8 meses.

Mon Amour. Casagrande falou ainda sobre as obras do Radium Hotel, obras para uma avenida do Lameirão, garantindo acesso a BR 101 e também falou sobre ajuda para o hospital de Guarapari. Edson agradeceu a parceria e disse que os dois (governo e prefeitura) estão vivendo um “Mon Amour” (meu amor), o que o governador respondeu: “Nós já casamos”, para risos de todos. Confira o vídeo com as entrevistas.