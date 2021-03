A Prefeitura de Anchieta, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Vila Velha, recebeu armas de fogo para equipar a Guarda Civil Municipal. Foram doadas para a corporação 100 pistolas, que serão utilizadas pelos agentes após formação com agentes da Polícia Federal.

Conforme informações da gerência municipal de Segurança Pública e Social, só após os agentes municipais de segurança concluírem a capacitação é que poderão utilizar as armas nas ruas. A formação será realizada por meio de um convênio celebrado entre a prefeitura de Anchieta e a Polícia Federal.

A entrega simbólica ocorreu durante uma cerimônia em Vila Velha, onde o governo do Estado doou 340 armas de fogo da Polícia Civil para a Guarda Municipal de Vila Velha. Participaram representantes dos dois municípios e do governador do Estado, Renato Casagrande.