A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES) informa que iniciou nesta quarta-feira (20) a investigação de um caso suspeito de Monkeypox no Estado. O caso é de um homem, com idade entre 30 a 39 anos e com histórico de viagem recente ao estado de São Paulo.

O paciente está em isolamento domiciliar após procurar serviço de saúde com sintomas de febre, aumento dos linfonodos do pescoço e erupções cutâneas. O monitoramento está sendo realizado pela vigilância epidemiológica municipal, que acompanha também os contatos próximos do paciente.

As amostras foram coletadas e seguiram para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), para fluxo laboratorial da realização de diagnóstico diferencial. A Sesa ressalta que o Lacen é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde.

Caso não haja a confirmação para nenhuma doença no diagnóstico diferencial, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência, no Rio de Janeiro.

A secretaria informa ainda que com este novo caso em investigação, o Estado soma seis casos notificados. Todos os seis casos são de homens, com idades entre 20 e 49 anos. Desses, três foram descartados, dois deram positivos e um está em investigação.