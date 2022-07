A notícia divulgada pelo portal 27, de que a cidade de Guarapari não informou se tem Capacidade de Pagamento (Capag) de contas, em avaliação realizada pelo Tesouro Nacional (Ministério da Economia), com base na liquidez, poupança e endividamento das cidades, deixou preocupadas algumas lideranças políticas. (Confira aqui)

R$ 58 milhões. Em contato com nossa equipe, o vereador Izac Queiroz, que é uma das vozes que mais cobram ações corretas da prefeitura, lembrou do empréstimo de R$ 58 milhões (Crédito Adicional Especial), que 14 vereadores autorizaram o prefeito Edson Magalhães de pegar junto a caixa. (reveja aqui)

Segundo Izac. “Fico muito preocupado quando a Prefeitura de Guarapari não informa ao Tribunal de Contas do Estado, se o Município tem capacidade de pagamento das contas, já que foi aprovado, com o meu voto contrário, um empréstimo de R$ 58 milhões”, disse o vereador.

A aprovação para o empréstimo aconteceu no dia 1º de abril deste ano. Nessa sessão o vereador Isac disse que não podia conceder um empréstimo ao prefeito no momento de tantas denúncias e questões não explicadas que estavam em discussão na cidade. Ele ainda ressaltou que o prefeito não conclui as obras que promete.

Reveja a sessão em que foi autorizado pegar o empréstimo que aconteceu no dia 1º de abril deste ano.