OAB anuncia construção de nova sede para a advocacia em Guarapari

O município de Guarapari passará a contar com uma nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A construção do espaço atende a uma reivindicação histórica dos profissionais de Direito da região e será viabilizada financeiramente pelo Conselho Federal da entidade.

O anúncio oficial foi feito pelo vice-presidente da OAB Nacional e conselheiro federal decano, Felipe Sarmento, durante a solenidade de abertura do Congresso Estadual da Advocacia, realizada em Vitória. Na ocasião, o dirigente também confirmou que a OAB-ES prevê lançar em breve a pedra fundamental de sua nova sede estadual, projetada para um terreno doado no bairro Enseada do Suá, na capital.

Abertura do Congresso e valorização da advocacia

Promovido pela Seção Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), o Congresso Estadual da Advocacia reúne cerca de 1.300 congressistas entre os dias 12 e 13 de agosto. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Ministério Público Estadual, Executivo, Legislativo e dirigentes da classe.

Em seu discurso inaugural, a presidente da OAB-ES, Erica Neves, ressaltou o papel social e econômico desempenhado pela classe no Estado.

“A advocacia move a sociedade. Ela está na defesa das liberdades, nas relações de trabalho, na atividade empresarial, nos investimentos, nos conflitos familiares, nas conquistas sociais e, principalmente, onde existe um cidadão precisando fazer valer um direito.” — Erica Neves, presidente da OAB-ES.

Programação acadêmica e destaques jurídicos

A conferência máster do primeiro dia foi conduzida por videoconferência pela ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), abordando o tema “Constitucionalismo Digital”. A grade do evento inclui palestras de juristas e docentes de alcance nacional:

José Roberto de Castro Neves: Apresentou palestra sobre “A Importância da Literatura para a Advocacia”.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Discutiu os “Novos Paradigmas do Direito Administrativo”.

Carlos Ari Sundfeld: Debatemos os “Desafios da Advocacia no Direito Público Atual”.

Simone Schreiber: Encerrou o primeiro dia com a conferência “Acordo de Colaboração Premiada”.

O evento prossegue nesta quinta-feira (13) com palestras dos ministros do TST Maurício Godinho Delgado — tratando de assédio eleitoral nas relações de trabalho — e Delaíde Miranda Arantes, que encerra o evento discutindo novas tecnologias e o futuro da carreira jurídica.