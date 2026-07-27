Festival Guarapari de Inverno encerra edição histórica com público de 100 mil pessoas e forte impacto na economia

O Festival Guarapari de Inverno encerrou sua mais recente edição consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do Espírito Santo. Ao longo de dez dias de programação, cerca de 100 mil pessoas passaram pela Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade, para acompanhar uma programação diversificada, que reuniu música, gastronomia, artesanato e atrações culturais voltadas para moradores e turistas.

O encerramento foi marcado por grandes apresentações nacionais. Na sexta-feira (24), o grupo Fat Family emocionou o público com sucessos que marcaram sua trajetória. Já no sábado (25), o cantor e ator Thiago Martins atraiu mais de 30 mil pessoas à avenida. Nem mesmo a chuva afastou o público, que permaneceu no local durante toda a apresentação. No domingo (26), artistas regionais e locais encerraram a programação, celebrando o sucesso de mais uma edição do festival.

Além do destaque cultural, o evento também impulsionou a economia do município. Mais de 50 empreendedores participaram diretamente da estrutura do festival, entre food trucks, cervejarias artesanais, artesãos e expositores, gerando oportunidades de renda e fortalecendo o comércio local. O movimento ainda refletiu positivamente na rede hoteleira, pousadas, bares, restaurantes, serviços de transporte por aplicativo e outros segmentos ligados ao turismo.

Para o prefeito Rodrigo Borges, o sucesso do festival reforça a importância de investir em cultura como estratégia de desenvolvimento econômico e turístico. “Encerramos mais uma edição do Festival de Inverno com a certeza de que Guarapari está preparada para receber grandes eventos durante todo o ano. Tivemos uma festa organizada, segura, com grandes atrações e uma resposta extraordinária do público. Além de proporcionar lazer e cultura, movimentamos a economia, geramos renda para dezenas de famílias e fortalecemos o turismo, que é uma das principais vocações da nossa cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, destacou o trabalho integrado das equipes envolvidas e a evolução do festival ao longo dos anos. “Foi um festival pensado para valorizar a cultura, os artistas e, principalmente, as pessoas. Ver a avenida cheia durante dez dias, com famílias aproveitando os shows, empreendedores vendendo bem e turistas aproveitando Guarapari é a maior recompensa. O Festival de Inverno já faz parte do calendário cultural do município e segue crescendo a cada ano”, ressaltou.

Quem também comemorou os resultados foi a empreendedora Elisa Levin, que atua com locação de imóveis por temporada. Segundo ela, o festival teve impacto direto na ocupação dos imóveis durante o período. “Foi uma festa linda, muito bem organizada e com atrações excelentes. Além de aproveitar o festival, tive ocupação máxima nesse período. Recebi turistas e também pessoas que vieram trabalhar no evento. Foi um período de excelente faturamento e isso mostra como um evento desse porte beneficia toda a cidade”, destacou.

Entre os expositores, o proprietário do food truck Xis Gaúcho, Luiz Henrique, elogiou a receptividade do público e a organização do festival. “O público aprovou o nosso produto e isso nos deixou muito felizes. O festival foi lindo, muito agradável, organizado e com uma energia incrível. Em vários momentos parecia que eu estava em um pedacinho de Gramado. Foi uma experiência excelente e esperamos voltar nas próximas edições”, afirmou.

Com grande participação popular, atrações de alcance nacional e resultados positivos para a economia local, o Festival Guarapari de Inverno encerra mais uma edição reafirmando seu papel como um dos principais eventos do calendário turístico e cultural do município. O sucesso da programação fortalece a economia criativa, estimula o turismo durante a baixa temporada e consolida Guarapari como um destino preparado para receber visitantes em todas as estações do ano.