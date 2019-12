A solidariedade falou mais alto e hoje vamos contar o final feliz de uma história que aconteceu aqui em Guarapari. O inspetor penitenciário da Sejus, Rogério Nascimento, mais conhecido como Rogerinho do Ipiranga, se comoveu ao ler uma reportagem do Portal 27 publicada no dia 07/12. Uma mulher teve todo seu salário roubado por dois bandidos armados e uma moto, que a encurralaram apontaram a arma para sua barriga e levaram todo o dinheiro. Leia aqui

Rogério Nascimento contou que ficou comovido com a situação e buscou sua rede de amigos para montar o Portal da Solidariedade fazendo o Natal da vítima mais feliz.

“Eu cheguei do serviço, da Unidade Prisional e vi a matéria, e isso tocou no meu coração e eu me coloquei no lugar dela. A gente trabalha o mês inteiro para ganhar o salário e vim dois bandidos e assaltar. Fiz uma campanha com 50 amigos para que pudessem doar 20,00 reais cada. E graças a Deus e a todos os amigos conseguimos arrecadar 1.285,00”, disse.

A vítima que por segurança não será identificada, ficou emocionada com a atitude. “Eu recebi a mensagem de uma amiga logo que ele colocou a campanha no Facebook. Em seguida fiz contato com ele, e fomos conversando. Deus é tão bom comigo, esse homem ter feito essa vaquinha para me ajudar e tantas pessoas ajudaram. Estou muito, muito agradecida. Vou poder pagar minhas contas”, comentou emocionada.

Rogério Nascimento agradeceu aos amigos a amigas que contribuíram ultrapassando o objetivo da campanha. “Deus é meus é maravilhoso nossa campanha de arrecadação dos “50 amigos” de “20,00 reais bateu o valor além do esperado : o valor arrecadado foi R$ 1.285,00 reais, para presentear a mulher assaltada no ponto de ônibus. Como é bom poder contar com amigos/as de bom coração, é gratificante poder ajudar o próximo. Natal feliz” 💟