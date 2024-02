A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 00h00 desta sexta-feira (09), até a meia-noite da próxima quarta-feira de cinzas (14), a Operação Carnaval 2024, com o intuito de garantir a segurança nas vias federais durante o feriado. O trabalho da PRF será reforçado com o aumento do número de policiais, que vão intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo. Nesta operação, o foco será o combate à combinação álcool e direção, uma das principais causas de sinistros em 2023.

Reforço. Para o feriado prolongado, tradicionalmente a PRF projeta um aumento na circulação de veículos nas rodovias federais, já que muitas pessoas optam por se deslocar para grandes centros de festejos ou até mesmo regiões mais afastadas, alvo dos que preferem momentos de mais tranquilidade. Pensando em alcançar a todos, a Polícia rodoviária Federal vai reforçar e distribuir estrategicamente o seu efetivo, que estará dedicado às ações de educação, policiamento e, principalmente, fiscalização em todo o país.

Fiscalização. Além da fiscalização de alcoolemia, outras condutas também serão alvo da fiscalização dos policiais, como a realização de ultrapassagens em locais proibidos e o desrespeito aos limites de velocidade das vias. Da mesma forma, os agentes vão verificar os itens obrigatórios nos veículos, a exemplo do cinto de segurança, estado de conservação dos pneus, funcionamento do sistema de iluminação, componentes imprescindíveis para uma viagem segura, dentre outros.

O Carnaval 2024 encerra a operação do calendário do Programa Rodovida 2023, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que prevê um conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), todas voltadas à segurança viária e redução dos sinistros de trânsito.

O objetivo da PRF é que todos estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito para que os números de infrações estejam sempre em queda e, por consequência, também os números de acidentes, feridos e mortes.

Antes de sair de casa, fique atento para as dicas da PRF para uma viagem segura:

Planeje sua rota com antecedência: saiba qual caminho percorrerá e esteja familiarizado com as vias que vai trafegar. Utilize tecnologias como GPS para ajudar na navegação; Faça uma revisão do veículo: certifique-se de que seu automóvel está em boas condições antes de pegar a estrada. Verifique pneus, freios, fluidos, luzes e tudo que for necessário para garantir um bom funcionamento da máquina; Respeite as leis de trânsito: cumpra todas as leis de trânsito, incluindo limites de velocidade, sinalizações e regras de ultrapassagem; Evite distrações ao volante: não utilize dispositivos eletrônicos, como o celular, enquanto dirige. Mantenha sua atenção totalmente voltada para a rodovia ou estrada; Descanse antes de viajar: certifique-se de estar descansado antes de iniciar uma viagem, por mais curta que ela seja. A fadiga pode afetar negativamente sua capacidade de reação; Jamais dirija após ter ingerido bebida alcoólica. O álcool reduz a capacidade psicomotora, afetando diretamente a segurança na direção; Rodovia desimpedida é rodovia segura: em caso de pane ou qualquer incidente, retire o mais rápido possível seu veículo da pista de rolamento, leve-o para o acostamento e lá permaneça até a solução do problema ou chegada de um guincho.

Em caso de emergências, ligue 191.