Na manhã da última terça-feira (14), policiais militares da 10ª Companhia Independente detiveram um dos suspeitos de envolvimento em diversos roubos ocorridos na região de Alfredo Chaves na madrugada do mesmo dia.

Cerco. Após receber informações de moradores da região, de que havia cinco suspeitos a bordo de um veículo GM Prisma de cor branca cometendo roubos em propriedades rurais da região; Guarnições da 10ª Cia Ind. prosseguiram até o local informado e iniciaram as buscas e com o apoio de guarnições do 10º BPM (Guarapari) e 6ª Cia Ind. (Domingos Martins) foi realizado em cerco em toda região.

O veículo suspeito foi avistado na localidade de batatal (Marechal Floriano) e iniciou-se um acompanhamento que teve seu desfecho, na localidade de São Miguel, já no município de Guarapari, onde o veículo foi finalmente abordado.

Preso. Os indivíduos empreenderam fuga pela região de mata, sendo que um dos suspeitos foi alcançado e detido. No interior do veículo foram encontrados objetos utilizados para o cometimento do crime, um carregador de pistola cal. 9mm com 12 munições intactas, além de R$ 645,00 em espécie.

A operação montada contou ainda com o apoio da aeronave, que fez diversos sobrevoos na região no intuito de localizar os demais suspeitos. Todo material apreendido e o suspeito detido foram encaminhados para a delegacia de plantão para as providências cabíveis.