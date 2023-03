A Polícia Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho realizaram no ES entre os dias 14 e 16 de março ação visando o combate e a prevenção ao crime trabalho análogo a escravidão.

A fase da operação integrada no ES contemplou os municípios de Águia Branca, Ecoporanga, Barra de São Francisco e Água Doce do Norte. A ação faz parte do planejamento dos órgãos para Combate ao Trabalho Análogo a Escravo no ES.

Foram fiscalizadas mais de 15 propriedades de cultivo de café, sendo analisados as condições mínimas de trabalho, os locais destinados à acomodação de trabalhadores e as formalizações contratuais e trabalhistas.

As fazendas fiscalizadas estavam em pleno funcionamento, com trabalhadores contratados, mas não foram localizados indícios ou registros de possível trabalho similar a escravidão. Outras fases serão desenvolvidas, abrangendo localidades com histórico ou possibilidade de violação aos direitos humanos e trabalhistas.