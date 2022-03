A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou, nesta segunda-feira (07), os resultados obtidos durante as Operações Verão 2021/2022 e Carnaval 2022. A Instituição planejou sua atuação com objetivo de promover a paz social, a preservação da ordem pública e ampliar a sensação de segurança da população durante o período, nos 78 municípios do estado.

A Operação Verão teve início em 27 de dezembro e foi encerrada nesse domingo (06). Já durante a Operação Carnaval 2022 ocorreu entre os dias 25 de fevereiro e 02 de março. Foi empenhado um efetivo total de 31.493 militares, atuando em escalas ordinárias, extras e sob o regime de Iseo.

Dados. A Polícia Militar registrou 3.104 operações, abordou 73.408 pessoas e 47.721 veículos; cumpriu 103 mandados judiciais; bem como recuperou/removeu/apreendeu 1.336 veículos. Foram apreendidas 88 armas de fogo, 1.242 munições e 6.617 unidades de entorpecentes.

Interior. Segundo o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, é a primeira Operação Verão realizada com policiamento dedicado também à região do interior do estado. Com isso, comtemplou, além da região litorânea, locais turísticos contendo cachoeiras, lagos e lagoas. “Tudo isso foi possível através dos investimentos do Governo do Estado na Polícia Militar, sobretudo com a liberação de Iseos”, completou.

O coronel Caus avaliou ainda que a Operação Verão foi exitosa, pois apresentou o melhor primeiro bimestre da série histórica com relação à redução de homicídios, desde 1996.

“Quero agradecer ao setor de planejamento e gestão da PM, bem como todos os oficiais e praças que desenvolveram a Operação Verão e a Operação Carnaval com bastante profissionalismo e dedicação. Já estamos planejando as próximas de 2023 com os mesmos moldes”, finalizou.