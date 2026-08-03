Hartung publica mensagem enigmática e pode não ser candidato

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (03) para publicar uma carta aberta à população. Apesar de ser apontado como uma figura de forte peso para o pleito eleitoral deste ano, a mensagem traz um tom reflexivo e de agradecimento, deixando no ar fortes indícios de que pode optar por não disputar as eleições.

No texto veiculado no Instagram, Hartung afirma ter vivido “dias de muita emoção” impulsionados pelos apelos do público. “Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições. Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão”, escreveu o ex-governador.

No entanto, o tom da declaração sinaliza a continuidade de sua atração pela atuação pública através da “militância cidadã”, e não necessariamente do retorno ao pleito nas urnas. Hartung reforçou que pretende seguir sua trajetória focado em pautas de sustentabilidade, prosperidade e inclusão: “Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de ‘p’ maiúsculo”.

Relembrando a trajetória e sinalizando o futuro

Na segunda parte do comunicado, o político resgatou marcos de suas gestões anteriores frente ao governo capixaba, destacando momentos em que enfrentou o crime organizado e trabalhou na recuperação fiscal e social do estado.

“A política que me permitiu, num contexto de ameaças e todo tipo de hostilidade, liderar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado no Espírito Santo. A política que, cuidando das contas e das pessoas, colocou o Estado de pé…”, relembrou.

Concluindo o pronunciamento com tom de despedida dos palanques eleitorais formais, Hartung indicou que sua contribuição continuará de forma externa: “Os legados e aprendizados dessa jornada, que motivam tantas expressões de consideração e carinho, seguirão sempre à disposição. Muito obrigado pela sua confiança. Muito obrigado por confiar em mim. Seguimos juntos”.

A publicação gerou imediata repercussão entre apoiadores e analistas políticos nos bastidores, que interpretaram a postagem como um sinal claro de agradecimento aos incentivos recebidos, mas acompanhado do recuo quanto a uma candidatura direta no processo eleitoral de 2026.