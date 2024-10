Os sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foram assassinados na manhã desta terça-feira (7) no bairro Baiminas. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, criminosos tentaram roubar uma caminhonete, mas a dinâmica exata do crime ainda não foi esclarecida. As vítimas eram proprietárias de um hotel na cidade.

A Polícia Científica está realizando a perícia no local. Um casal suspeito de envolvimento no crime foi detido. As informações são da TV Gazeta. O prefeito e familiares acompanham as investigações.