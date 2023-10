A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), por meio da Gerência de Políticas e Organizações de Redes de Atenção à Saúde (Geporas), iniciou a campanha “Outubro Rosa – se ame, se toque, se cuide”. O objetivo é conscientizar as mulheres para a importância de adotar medidas preventivas contra o câncer de mama.

Estudos indicam que o câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico mais favorável no tipo de tratamento a ser adotado, o que possibilita 95% de cura, nas pacientes.

Casos no ES. Segundo o Painel de Oncologia Brasil, no Espírito Santo foram registrados, em 2022, 1.443 casos de mulheres com câncer. Em 2023, de janeiro a 15 de setembro, foram 676 casos registrados. Conforme o Núcleo Especial de Programação de Serviços de Saúde (Nepss), o Estado registrou o quantitativo de 175.475 procedimentos realizados em 2022 e 124.469, realizados de janeiro a 28 de setembro de 2023.

Guarapari. Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), está intensificando as ações contra o câncer de mama e de colo do útero. Com uma campanha que ressalta o valor do autocuidado e da prevenção: “Cuidar da sua saúde é um gesto valioso. Previna-se!”, as equipe de Sáude estão buscando maior conscientização e engajamento da sociedade.

Durante este mês, a Semsa oferta adicionalmente 250 mamografias, totalizando 516 exames disponíveis para a população feminina do município. As solicitações deverão ser feitas nas unidades de saúde. A ação visa incentivar a realização do exame de mamografia, um potente aliado na identificação precoce do câncer de mama, antes mesmo de ser possível detectá-lo por meio de exame clínico.

A mamografia deve ser realizada anualmente por mulheres a partir dos 40 anos, sendo um exame fundamental para a detecção precoce da doença e, consequentemente, para aumentar significativamente as chances de cura.

Outubro Rosa. Durante todo o mês, a Sesa, por meio da Área Técnica de Promoção da Equidade, e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), promoverão palestras de esclarecimento sobre o câncer de mama em diversos municípios.

Programação:

17/10 a partir das 09h – Palestra a população LGBTI+ e pescadoras em Anchieta.

23/10 às 9h – Palestra na Aldeia Indígena Caieiras Velha – Aracruz.

24/10 às 14h – Palestra com a Amaes (Mães de pessoas autistas e outras deficiências) + Grupo de Mães Eficientes no Auditório da Secretaria Estadual de Saúde em Vitória.

25/10 às 9h – Palestra no Centro Pop com a população em situação de rua em Cachoeiro de Itapemirim.

26/10 às 18h – Palestra para o Movimento dos Atingidos por Barragem (Mab), em Colatina.

28/10 às 08h30 – Ação em Presidente Kennedy com a comunidade cigana e quilombola.