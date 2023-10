A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro vai promover, no dia 15 de outubro, próximo domingo, um passeio ciclístico em alusão ao Dia das Crianças.

O objetivo é oferecer uma manhã de lazer e prática esportiva aos pequenos e suas famílias, além de conscientizar a população para o uso regular da bicicleta como meio de transporte, que contribui com a redução de emissão de gases que afetam o meio ambiente.

Orientações. O evento será aberto ao público, com concentração e largada na praça Jerônimo Monteiro, às 7h30, de onde os ciclistas partirão em direção às ruas do Centro da cidade. A orientação aos participantes é a de trajar roupas confortáveis e levar sua própria garrafinha de água, para evitar uso de copos descartáveis e, assim, preservar o meio ambiente.

“Com o sucesso do passeio ciclístico do Dia dos Pais, decidimos realizar, novamente, mais uma atração para reunir as famílias em torno do esporte, desta vez, para comemorar o Dia das Crianças. Convidamos todos a aproveitarem esse momento conosco”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Sorteio. Ao final do passeio, serão sorteadas duas bicicletas modelo infantil para os ciclistas que realizarem a inscrição gratuita no evento, que pode ser feita pelo formulário eletrônico disponível no endereço bit.ly/passeiodiadascriancas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 28 99976-3762.

Serviço

Passeio ciclístico Dia das Crianças

Data: 15 de outubro (domingo)

Horário: 7h30

Local: praça Jerônimo Monteiro

Inscrições: clique aqui

Mais informações: 28 99976-3762