Neste sábado (27) e domingo (28), no Parque da Prainha, será realizada a 7ª edição do Encontro de Opala e Antigos, com expectativa da participação de aproximadamente 500 veículos clássicos nos dois dias do evento.

Entre os modelos esperados estão modelos de Opala desde 1969 até o último 1992 e de vários modelos de Fuscas, Pick-ups, Muscle Cars, Jeeps, viaturas antigas, entre outros.

No sábado (27), o evento acontece das 8 às 23h, e no domingo (28), das 8 às 18h. Além da exposição dos veículos antigos, a programação ainda conta com a apresentação do batalhão de cães policias do 4º Batalhão da PM e atrações musicais como Sound Broders e Halls Rock e Pop.

As três primeiras edições do Encontro aconteceram em 2013, 2014 e 2015 na Prainha. As outras edições (2016, 2017 e 2019) ocorreram no Boulevard Shopping, havendo um hiato em 2020 e 2021, onde não aconteceram em função da pandemia.

Excepcionalmente neste domingo (28), devido à realização da 7ª edição do Encontro de Opala e Antigos, que conta com o apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha, não será realizado o projeto Arte no Parque.

Serviço:

7ª edição do Encontro de Opala e Antigos

Data: Sábado (27), das 8 às 23h; e domingo (28), das 8 às 18h

Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Entrada: Gratuita