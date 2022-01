Ano novo, valor novo. Assim começa 2022 para os capixabas e principalmente para quem passa por Guarapari. É que já estão valendo os novos valores para os motoristas que passam pelo pedágio da Terceira Ponte e da Praça que fica localizada em Guarapari.

Desde o primeiro dia do ano, este sábado (1º), os valores das tarifas foram reajustados. O valor da tarifa para carros de passeio é de R$ 2,40, na Terceira Ponte, e R$ 10,90 na Praça Praia Sol, em Guarapari. Anteriormente os valores eram R$ 2,20 na Terceira Ponte e na R$ 9,40 em Guarapari. O reajuste foi autorizado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP).

De acordo com a ARSP, o novo valor da tarifa é decorrente do reajuste anual previsto no contrato de concessão vigente. “Os estudos desenvolvidos pela Agência seguem a fórmula contratual, considerando a correção das perdas inflacionárias, bem como outros eventos que foram considerados para se chegar nesses valores de pedágio, como os ajustes na conserva especial do pavimento e no painel de mensagens variáveis que não foram executados no tempo devido pela Concessionária, além das desapropriações pagas aos donos de terreno pela Rodosol para duplicação da rodovia, dentre outros”.

A agência ainda esclareceu que a Tarifa da Terceira Ponte se encontra reduzida conforme determinado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e que estão sendo adotadas as medidas necessárias para cumprimento das diretrizes estabelecidas no Acordão 01450/2019-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Veja os valores.