O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve em Marataízes, nesta quinta-feira (29) para a inauguração de um novo Posto Avançado (PAB) do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) da região, que vai ficar sediado no município. Na ocasião, também foram entregues 55 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que vão atender a 40 municípios. Ainda em Marataízes, foi inaugurada a segunda a 2ª etapa das obras de reurbanização da orla da Praia Central.

O governador lembrou dos investimentos na área da Segurança Pública: “Quero parabenizar os bombeiros que têm sido eficientes nos momentos de desastres, nas chuvas, estiagem, na pandemia e estão presentes na Operação Verão em todo o Estado. Além dessa unidade em Marataízes, também abrimos em Castelo e Iúna e em janeiro abriremos em Mimoso do Sul. Em Cachoeiro quem é a nossa base do Sul, a reforma está em licitação. Estamos expandindo o Samu 192 para todos os municípios do Estado.”

Casagrande prosseguiu: “Também estamos entregando 55 viaturas para a região sul. Essas viaturas irão para 40 municípios para melhorar a segurança na região. A segurança pública é um desafio e estamos reestruturando investindo em infraestrutura, equipamentos, viaturas, tecnologia, armamento e valorização profissional.”

O Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Marataízes está localizado na Avenida Beira-Mar, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, e conta com duas viaturas para o atendimentos às vítimas politraumatizadas, o combate a incêndios urbanos e em vegetação, além do salvamentos de pessoas presas a ferragens, em alturas, entre outras situações.

Para isso, a Corporação contará com 15 militares do CBMES, sendo três para atividades de salvamentos aquáticos e vistorias técnicas e 12 revezando em regime de escalas de três bombeiros por dia, cobrindo a área de quatro municípios: Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

Essa inauguração foi fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Marataízes, que reformou e cedeu o espaço onde funcionará PAB. Além disso, o evento marcou a entrega de 55 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo. Os novos veículos, que foram entregues em um evento no município de Marataízes, vão compor a frota da PMES nas regiões sul e serrana,

As viaturas serão destinadas aos batalhões e companhias operacionais que atuam nas regiões do 3º e do 5º Comando de Policiamento Ostensivo Regional (CPOR), sendo 30 viaturas para o comando sediado em Cachoeiro de Itapemirim e 25 para o CPOR, localizado em Venda Nova do Imigrante.

Todos os veículos estão devidamente equipados e prontos para servir à sociedade capixaba em patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal. As viaturas, modelo Renault Duster, foram adquiridas com recursos do Tesouro Estadual, em um investimento total de R$ 9.192.260,00.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, ressaltou o fato de o município de Marataízes estar cada vez mais se estruturando na área, com importantes investimentos. “Na última semana, viemos até aqui realizar a aula inaugural da Guarda Municipal de Marataízes. Ajudamos nessa estruturação, com armas de fogo doadas pela Polícia Civil, e entendemos que a administração municipal tem aderido bem à ideia de participação, preconizada pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida”, pontuou.

“Agora, eles reformaram um imóvel onde será instalado o posto dos Bombeiros, que vai agregar muito a essa região. As ideias todas partem do nosso governador Renato Casagrande, que sempre nos pede aproximação dos gestores municipais e que expliquemos qual o papel deles na Segurança Pública”, ressaltou Ramalho.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira. É o mínimo de estrutura que essa região merece. Uma estrutura própria para os municípios. É um Corpo de Bombeiros que inicia 2019 com 17 bases operacionais e vai terminar 2022 com 27. Todas autorizadas pelo governador Renato Casagrande, que foi o responsável por autorizar os investimentos, as contratações de pessoal e efetivo. Quem ganha com isso é a população. Além dos postos, temos grandes aquisições ainda por vir, como 15 caminhões importados para combate a grandes incêndios. Já foram cinco novos postos e agora pretendemos entregar mais cinco até o final de 2022.

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus destacou os investimentos realizados na Corporação desde 2019: "A Polícia Militar teve o maior investimento de recuperação dos seus batalhões e companhias em todo o estado do Espírito Santo. E para o ano que vem estão previstas as construções de mais nove unidades da Polícia Militar".





INFRAESTRUTURA



Ainda no município, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inaugurou, a 2ª etapa das obras de reurbanização e melhoria da mobilidade urbana, na orla da Praia Central de Marataízes. O investimento total é de R$ 9.785.794,81.

Um dos principais destinos turísticos do sul do Estado, Marataízes recebeu investimentos que atrairão ainda mais visitantes para a cidade. Por meio de convênio firmado entre o Governo do Estado e o município, o trecho entre a rua John Kennedy e a rua Cachoeiro de Itapemirim recebeu reurbanização, novo calçadão, ciclovia e quiosques, além de outras melhorias.

“O município de Marataízes tem grande importância econômica na região, com vocação para o turismo e o desenvolvimento de atividades de lazer. Entretanto, a orla vem sofrendo com os efeitos da erosão marítima. As obras do Governo do Estado permitem a revitalização da praia e vizinhança”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

As obras contam com 1.549,00 metros de rede de drenagem, 7.168,58 m de pavimentação asfáltica, 2.810,78 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, estacionamento, 2.286,64 metros de meio-fio, 55 unidades de luminárias, 17 unidades de poste cônico contínuo, 1.265,09 metros quadrados de plantio de gramas em placas, 687,92 metros quadrados de sinalização horizontal e vertical, 2.054,99 metros quadrados de calçada cidadã, 19 bancos sem encosto, 15 lixeiras em madeira, academia funcional, 2 campos de futebol de areia, 371,71 metros de ciclovia, 233,11metros de sinalização Horizontal, 2.395,34 metros de calçadão em concreto, 3 quiosques e 3 banheiros.

Também estiveram presentes os deputados federais, Josias Da Vitoria e Neucimar Fraga; o deputado estadual, Alexandre Quintino; os prefeitos Tininho Batista (Marataízes), Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim), Tiago Rocha (Itapemirim), Fabricio Thebaldi (Apiacá), Fabrício Petri (Anchieta), Cacalo (Muqui), Dorlei Fontão (Presidente Kennedy), Josemar Machado (Atílio Vivácqua) e Paulo Cola (Piúma); os secretários de Estado, Marcus Vicente (Desenvolvimento Urbano), Álvaro Duboc (Planejamento), Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento), Gilson Daniel (Governo), Coronel Aguiar (Casa Militar); vereadores e lideranças locais.