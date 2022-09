Faltando dois dias para as eleições, Renato Casagrande (PSB), que disputa à reeleição em 2022, lidera a preferência do eleitor para seguir no comando do Espírito Santo. Já, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) aparece em segundo lugar na preferência dos eleitores, com 20 pontos a menos que o rival.

Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Rede Vitória em parceria com a Record TV, e divulgada nesta quarta-feira (28). O atual governador Casagrande possui 46% das intenções de voto dos capixabas, enquanto Manato, que busca a vaga pela segunda vez, possui 26% das intenções de voto. Levando em consideração a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O terceiro candidato lembrado é Audifax Barcelos (Rede/Psol). O ex-prefeito da Serra é candidato a governador pela primeira vez e alcança o percentual de 7% do eleitor. Na quarta posição, Guerino Zanon (PSD) aparece com 6%, tecnicamente empatado com Audifax, considerando a margem de erro.

Respectivamente, os candidatos Aridelmo Teixeira (novo) e o candidato Capitão Vinícius Sousa (PSTU), também aparentam empate técnico, com apenas 1% das intenções de voto. Por fim, Cláudio Paiva (PRTB), não apresentou nenhuma porcentagem. Os dados são da pesquisa é estimulada, que é quando são apresentados os nomes dos candidatos para que o eleitor responda em quem votará no dia da eleição.

O levantamento da Real Time ainda mostrou que 6% dos eleitores disseram que votarão em branco ou anularão seu voto no dia da eleição. Já outros 7% não quiseram ou souberam responder à entrevista.

Casagrande lidera na espontânea.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados citam, espontaneamente, em quem irão votar, Casagrande também lidera. Segundo levantamento ele foi citado por 31% dos eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Carlos Manato foi citado por 17% dos entrevistados. Enquanto isso, Audifax e Guerino aparecem empatados no levantamento, com 4% das intenções de voto, considerando a margem de erro.

Aridelmo, por sua vez, foi lembrado por 1% dos entrevistados. Já 2% citaram outros nomes; 10% disseram que votariam em branco ou que anulariam seu voto, enquanto 31% não souberam ou não quiseram responder ao levantamento.

*Com informações Real Time Big Data/Rede Vitória/Record TV