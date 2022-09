A padaria República dos Pães completou no último dia 24 de setembro, 30 anos de trajetória e uma história de amor com Guarapari. No aniversário deste ano, a comemoração foi em dose dupla, pois a empresa que possui duas lojas na cidade, recebeu em 2022, a premiação da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), de melhor pão francês do Espírito Santo.

De acordo com a proprietário, Clovis Laviola de Oliveira. “Queria realizar o meu sonho na cidade mais linda que conheci. Em 1992 comecei com uma lanchonete de sanduiche natural, com 10m², no Centro da cidade. Mas meu objetivo sempre foi abrir uma padaria e confeitaria e desta forma nasceu a República dos Pães”, informou Clovis.

Ainda de acordo com ele, comemorar 30 anos de história é motivo de muito orgulho e dedicação, pois foram muitos os desafios ao longo desta caminhada. “A dedicação de todos, sempre foi fundamental. Nossos colaboradores, além de grandes parceiros, são amigos e essenciais na história de crescimento da República dos Pães”, agradeceu Clovis .

Já Maria do Céu Lisboa complementou. “Hoje desejo celebrar e agradecer a Deus, a minha filha Lisla, a nossa família e ao povo de Guarapari, pois a República dos Pães se tornou uma empresa de sucesso, graças a essas peças fundamentais do nosso alicerce. Me orgulho em dizer que trabalhamos com produtos feitos diariamente e com a qualidade e variedade que nossos clientes merecem”, finalizou Maria Lisboa.