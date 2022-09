A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro abrirá, na próxima quinta-feira (29), inscrições para processo seletivo simplificado para contratação temporária para o ano letivo de 2023.

As vagas são para diversas áreas e níveis de escolaridade: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, eletricista, auxiliar de educação, auxiliar administrativo, motorista, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, bibliotecário, nutricionista, psicólogo e professores da educação básica. A remuneração varia de R$ 1.212,00 a R$ 4.100,00.

Os interessados poderão se inscrever até 6 de outubro, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/contratacao. Os editais, com todas as informações sobre o processo seletivo, estão disponíveis no portal da Prefeitura de Cachoeiro – www.cachoeiro.es.gov.br, com acesso pelo banner na página principal ou pela área de “Editais”, no menu “Transparência”.

A seleção terá etapas de inscrição e de declaração de títulos, de caráter classificatório; e a chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório, que acontecerão de forma on-line. Os selecionados terão de passar por exames médicos, escolha de vagas (on-line) e assinatura de contratos.

As vagas previstas nos editais terão prazo de contrato até a homologação do resultado final do próximo concurso público da Prefeitura de Cachoeiro, que está em fase de elaboração.