A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que vai abrir nesta terça-feira (22), às 16h30, o primeiro agendamento para pessoas acima de 40 anos que irão receber a primeira dose da AstraZeneca.

2.000 doses. Segundo a secretaria, serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. www.guarapari.es.gov.br Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

Ainda de acordo com a prefeitura, a vacinação acontecerá na quarta (22), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.