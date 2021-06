O IEL Espírito Santo está com 82 vagas de estágio abertas. As oportunidades são para atuação em empresas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es.

Desse total, 71 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Sistema da Informação.

Outras 10 vagas são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geoprocessamento, Mecânica e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.416,08 podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa.

Confira as vagas:

VAGA Nº 106016

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105794

SESI – CAMPO GRANDE

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106278

CESAN

DESIGN GRÁFICO/ DESENHO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106302

INDÚSTRIA DE CAIXAS DE PAPELÃO

MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h30 – 17h30

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Ulisses Guimarães – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106385

EMPRESA DE MULTISSERVIÇOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO/ ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo para técnico e 1º e 2º ano para médio

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Civit II – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106383

EMPRESA DO RAMO DE METALMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + 7,90/dia de Auxílio Transporte

Local: Planeta – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106391

CESAN

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106228

EMPRESA DO RAMO DO MÁRMORE E GRANITO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60 de Auxílio Transporte

Local: Rodovia do Contorno – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106434

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário e Excel

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106477

EMPRESA DE LOGÍSTICA

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário e Excel

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106484

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ANÁLISE DE SISTEMAS/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário, Windows Avançado, banco de dados relacional e SQL básico, Linux básico

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106485

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ANÁLISE DE SISTEMAS/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário, Windows Avançado, banco de dados relacional e SQL básico, Linux básico

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106486

EMPRESA DE LOGÍSTICA

CONTÁBEIS/ ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário e Excel

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106500

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ANÁLISE DE SISTEMAS/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário, JAVA

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106502

EMPRESA DE LOGÍSTICA

CONTÁBEIS/ ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106503

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período, inglês intermediário

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106473

CONSELHO DE CLASSE

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 16h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 866,00 Bolsa Auxílio + R$ 8,00/ dia Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Gurigica – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema

VAGA Nº 106552

EMPRESA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/ TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 13h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Santa Tereza – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106570

CESAN

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106589

EMPRESA DO RAMO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/ ELETROTÉCNICA/ ELETRÔNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º e 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 100,00 de Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim Camburi – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105754

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h50 às 11h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105761

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106362

SENAI SEDE

PUBLICIDADE PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 15h00

Benefícios: R$ 760,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106676

CESAN

TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106638

CONSELHO DE CLASSE

DIREITO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h30 – 16h30

Benefícios: R$ 866,00 Bolsa Auxílio + R$ 8,00/ dia Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Gurigica – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema

VAGA Nº 106738

CESAN

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106739

CESAN

SERVIÇO SOCIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é