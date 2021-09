A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), abriu edital para seleção e contratação de pessoal, em regime de designação temporária, visando a formação de cadastro de reserva para provimento de vagas dos cargos de: eletricista, marceneiro, motorista, operador de máquinas, operário braçal, pedreiro, pintor, recepcionista, servente e vigia, em caráter emergencial e provisório de excepcional interesse público, objetivando atender as secretarias de administração, assistência social, educação, obras e serviços e saúde.

Ao todo são 90 vagas em diversos cargos. As inscrições acontecem dos dias 04 a 19 de outubro, das 13h às 17h, por meio da entrega da ficha de inscrição conforme estabelece o edital, no protocolo da Sede da prefeitura de Piúma, localizada na Avenida Felicindo Lopes, n° 238, bairro Acaiaca.

Ainda de acordo com o edital, antes de efetuar a Inscrição, o candidato deverá ler atentamente, inteirando-se das condições do certame, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que será capaz de apresentar, no momento oportuno, toda a documentação ali elencada.

Quantitativo de vagas do edital: eletricista (03), marceneiro (01), motorista (15), operador de máquinas (02), operário braçal (20), pedreiro (02), pintor (02), recepcionista (03), servente (32), vigia (10). Para mais informações os candidatos devem acessar o edital completo aqui Edital_001_2021_Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Designação Temporária_SEMAD