A Corregedoria da Polícia Militar vai analisar o afastamento dos dois policiais militares que agrediram uma mulher com socos no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Segundo o tenente-coronel Marques, um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos policiais. As informações são da TV Gazeta.

O tenente-coronel contou à imprensa que, em situações como essa, o inquérito policial é a primeira medida a ser tomada e que só depois é que serão analisadas as imagens da conduta dos militares. Após o inquérito, um processo disciplinar e até uma ação penal podem ser instaurados, segundo Marques.

“Todas as provas e imagens devem seguir o processo legal. A Polícia Militar é extremamente legalista, a sociedade deve estar certa de que os bons e os maus policiais são punidos por atos dolosos e até no descuido no atendimento à população. Então, a medida adotada inicialmente é o inquérito e seus desdobramentos, que pode ser um processo disciplinar e, depois, um encaminhamento para a Justiça Militar para que tudo seja analisado pelo Ministério Público Militar e, provavelmente, vire uma ação penal”, afirmou.

O tenente, que classificou a ação dos policiais como “desdobramento”, disse que os agressores ainda serão ouvidos pela corregedoria. Os policiais poderão responder por lesão corporal, afirmou Marques.

“Quanto à ação policial, é um desdobramento. Eles foram chamados para apoiarem o Samu e aí se desdobrou naquele trecho de vídeo. Por isso, é necessário colher provas para que os policiais respondam com amplo direito de resposta. Eles vão ser chamados para serem ouvidos. Eles podem ser processados criminalmente por lesão corporal, uma pena média de dois a cinco anos e podem responder aos procedimentos disciplinares, com penas mais severas”, concluiu o tenente-coronel.