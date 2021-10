A cidade de Piúma é oficialmente uma Cidade Empreendedora. Foi assinado na manhã desta quinta-feira (7), um termo de cooperação entre a prefeitura e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), para o início de ações personalizadas para o desenvolvimento e a promoção de ambientes de negócios favoráveis para o empreendedorismo, através do programa Cidade Empreendedora.

Antes de iniciar essas ações, foi feito um diagnóstico que identificou o grau de capacidade da gestão pública municipal em estimular o empreendedorismo, além de apontar o que precisa ser melhorado e como isso deve ser feito. Tudo a partir de um plano de ação para alcançar maiores níveis de incentivo ao empreendedorismo.

O programa também tem apoio do governo do Estado e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES). O diretor de atendimento do Sebrae, José Eugenio Vieira, falou sobre a importância deste programa. “Tem cursos aqui que individualmente custariam dois mil reais e tem custo zero. É uma oportunidade ímpar para os municípios porque eles não terão custos. Só organizar e contar com o nosso acompanhamento”, explicou o diretor.

O evento contou com a presença do prefeito Paulo Cola, de secretários, vereadores e servidores municipais. “Estamos fazendo um diagnóstico, encontrando o problema, dando a receita e acompanhando para ver o resultado. Tenho certeza que será altamente positivo, pois eu percebi a empolgação do prefeito em melhorar o posicionamento da cidade nesta questão, o que mostra a boa vontade que ele tem com a sociedade de Piúma”, disse José Eugênio

O prefeito Paulo Cola ressaltou a importância do programa em tempos de tantas dificuldades econômicas. “Estamos percebendo a fila de pessoas buscando emprego. Abrimos um processo seletivo e tivemos que reforçar nossa equipe para receber tantas inscrições. O povo está precisando de oportunidade de geração de renda”, afirmou.

Diante desse cenário, o prefeito entende que o caminho é ajudar as pessoas a empreenderem. “A pessoa às vezes está com um produto maravilhoso na mão e não sabe como vender. Não sabe como transformar essa oportunidade em renda. Nós temos uma cidade que quer empreender, quer colocar dinheiro honesto no bolso. As pessoas estão ansiosas por isso. Mas precisam de alguém que pegue na mão e conduza até esse empreendedorismo e à dignidade. E é nosso papel, enquanto agentes públicos, mudar essa realidade”, finalizou o prefeito.