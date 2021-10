No dia 12 de outubro é feriado no Espírito Santo e no Brasil inteiro: além de ser dia das crianças, é o dia da padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida. Por mais que seja tentador planejar uma baita programação de muita praia no litoral capixaba, os alertas de mau tempo e chuvas desanimam.

Pensando em sugerir dicas do que fazer na data mesmo com muita chuva, o Portal 27 indica os principais lançamentos do streaming para curtir o feriadão em casa.

As plataformas streaming Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney Plus irão contar com diversos lançamentos nessa semana. São séries e filmes para os mais variados gostos, de romances a documentários. Confira.

Lançamentos da semana

Uma Segunda Chance Para Amar

Nesta segunda-feira (11), quem abre os lançamentos da semana é a comédia romântica “Uma Segunda Chance Para Amar”. Filmado no Reino Unido, esse longa-metragem conta a história de Kate, uma jovem que tomou más decisões, e acaba trabalhando como elfo do Papai Noel para uma loja. Lá, ela conhece Tom, e sua vida toma um novo rumo.

O filme, que está disponível no Prime Video, é estrelado por Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen na série de televisão Game of Thrones.

Convergência: Coragem em Tempos de Crise

Esse documentário, lançado nesta terça-feira (12) na Netflix, vai abordar o assunto Covid-19 dando ênfase nos heróis anônimos que lutam por um lugar melhor. Filmado neste ano, “Convergência” tem quase 2h de duração e conta nove histórias extraordinárias de pessoas normais batalhando na vida rotineira, desde um refugiado sírio batalhando por hospitais até um doutor ajudando uma comunidade na cidade de Miami.

Just Beyond

Just Beyond é uma série da Disney Plus que vai surpreender quem gosta de horror e fantasia. Com lançamento nesta quarta-feira (13), o seriado tem 8 episódios e é inspirado nos escritos de R.L. Stine. Cada episódio apresenta novos personagens, que saem em uma jornada surpreendente de autodescoberta em um mundo sobrenatural de bruxas, alienígenas, fantasmas e universos paralelos.

Filhos do Ódio

Baseado em fatos reais, esse longa da Netflix retrata assuntos pertinentes, como racismo e direitos sociais. “Filhos do Ódio” estará disponível a partir desta quinta-feira (14), e se passa nos Estados Unidos, por volta dos anos 60. A narrativa conta a história do neto de um membro da Ku Klux Klan, que luta contra o racismo da sua cultura e se torna um ativista dos direitos humanos.

Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Com 8 episódios, essa série de suspense do Prime Video conta a história de um grupo de adolescentes um ano após o acidente de carro fatal que assombrou a noite de formatura. Os jovens, que se veem unidos por um segredo obscuro e perseguidos por um assassino brutal, tentam descobrir quem está procurando por eles e acabam revelando o lado obscuro da cidade aparentemente perfeita. A série será lançada nesta sexta-feira (15).

Maligno



A HBO Max irá lançar nesta sexta-feira (15) o filme de terror Maligno, que chegou aos cinemas no dia 9 de setembro. Dirigido por James Wan, o filme conta a trajetória de Madison, uma mulher atormentada por visões de assassinatos brutais que se mostram reais.

O Hóspede Americano

Por fim, a HBO Max irá lançar neste sábado (16) o último episódio da minissérie brasileira O Hóspede Americano. Baseada em fatos reais, a série conta a história do explorador marechal Rondon, e o ex-presidente dos EUA Theodore Roosevelt. No início do século 20, os dois embarcaram em uma perigosa viagem para explorar o último rio não cartografado do país: o Rio da Dúvida, em Rondônia.