A Polícia Militar apreendeu na tarde desta sexta (09) um drone utilizado por traficantes de Planalto Serrano, na Serra, para monitorar a movimentação de viaturas pelo bairro. Dois menores foram apreendidos com o material.

Além do drone foram recolhidas uma balança de precisão, um liquidificador, um vidro de éter, 15 papelotes de cocaína, uma porção da mesma droga do tamanho de uma bola de sinuca, um pacote com pinos para embalo, uma réplica de fuzil, três munições e dinheiro.

Os detidos informaram que a casa onde os ilícitos foram encontrados era utilizada como laboratório para preparo e embalo de entorpecentes e que a réplica de fuzil era usada para intimidar moradores. Eles foram encaminhados juntos aos materiais apreendidos à 3ª Delegacia Regional de Serra