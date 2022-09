Coluna Betha Valadão |

Rally dos Sertões. Joaquim Monteiro de Carvalho, CEO do Rally dos Sertões e Marcelo Horta, participando do evento como jornalista e fotógrafo da equipe Biachini. Esse rali é uma competição brasileira, que dura dez dias e acontece anualmente. Que aventura! Good luck!!

Notinhas (1). A CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo – finalmente teve suas ações vendidas. Assinado o contrato da primeira desestatização portuária do país, o próximo passo será a formalização do contrato de concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho, que receberão R$ 850 milhões em investimentos privados. Tal privatização pode gerar 15 mil empregos. Fato histórico para o Estado!

Baile da Advocacia. A Presidente Monica Ferreira Goulart foi a anfitriã no Baile da Advocacia da 4ª Subseção de Guarapari. Na foto, prestigiando o evento, Gustavo Guimarães, Presidente da Subseção de Afonso Cláudio, José Antônio Neffa Júnior, da Subseção de Vila Velha, Livia Barcelos, da Subseção de São Mateus, Cândido Louzada, da Subseção de Itapemirim, Kelly Andrade, da Subseção de Cariacica, Filipe Selvatici, da Subseção de Aracruz e Luiz Bernard Moulin, da Subseção de Guaçuí. Foi um acontecimento memorável!

Alemanha. Ludmila Dutra Gatti voou para a Alemanha. O motivo? Foi conhecer a netinha Flora, que acabou de nascer, e aproveita para dar um passeio. Aqui, no centro de Frankfurt, que foi totalmente reconstruído. São réplicas dos prédios que foram bombardeados na Segunda Guerra Mundial. Parabéns, vovó!

Giro em São Paulo. Monica Magalhães Caetano, Empresária gastronômica, dando um giro em São Paulo, conheceu um dos magos da boa cozinha, Henrique Fogaça. Que luxo!

Aniversário. Léa Travassos era só alegria ao festejar a nova idade de seu amado, Pedro Paulo, que completou 7.0! Vida longa ao PP! Cheers!

Notinhas (2). R$12 milhões! Foi esse o valor da multa que o Ministério da Justiça aplicou à Apple por vender celular sem carregador, aqui no Brasil. Acho justo! Afinal, o aparelho não é barato. Injustificável a versão 12 e posteriores, sem o importante acessório.

Feijoada. Monica Ferreira Goulart, Inês Amarante, Kymbille Lopes e Cláudio Goulart prestigiaram o 3° Festival de Feijoada da Loja Maçônica Retidão e Justiça, de Guarapari. Delícia de evento!

Independência. Marcelo Siqueira e sua patriota, Márcia Simões Pretti, na comemoração do 7 de Setembro. Viva a Independência!

Independência 2. Bruno Vieira, foi pra rua celebrar os 200 anos da Independência do Brasil. “Ó Pátria Amada, Idolatrada, Salve! Salve!”

Campeã. Só deu ela! Elaine Azeredo tornou-se Campeã no Mr. Capixaba 2022, no Centro de Convenções de Vitória; levou os títulos, Top 1 Wellness Junior, Top 1 Wellness Senior e Overall Wellness. A atleta conta com o coach, Gladiador Erlan, que faz todo o planejamento. Super parabéns!

Dráuzio. O empresário, Márcio Santos, recebeu a visita, em seu restaurante, do ilustre Oncologista e Escritor, Dr. Drauzio Varella. Très bien!

Notinhas (3). A trend do momento são os óculos de sol com armações coloridas. Dão um toque moderno e destacam qualquer visual. Não importa a cor ou o formato, mas tem que ser colorido! As cores mais exaltadas pelas grandes grifes internacionais são o branco, rosa e vermelho. #ficaadica

Happy Birthday To

Marcos Emery Lucindo,

Luíz Sérgio Quarto,

Elaine Simões,

Carlos Von Schilgen,

Luciano Siqueira de Paula,

Adrini Marracini.