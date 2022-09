Depois de uma reforma completa, a base descentralizada do SAMU de Piúma foi reinaugurada oficialmente nesta quinta-feira (8). A solenidade contou com a presença do prefeito, vice-prefeito, secretários, representantes do legislativo, da sociedade civil e servidores.

O imóvel que estava em condições insalubres, agora está em pleno funcionamento, contando com dois quartos com suíte, cozinha e sala para atender aos servidores do SAMU e cumprir as exigências do Ministério da Saúde.

Com apoio da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, o imóvel sofreu reforma em toda estrutura com pintura, troca de piso, manutenção de ar e correção das infiltrações. Essas adequações trazem mais segurança, bem-estar e comodidade aos socorristas do SAMU, beneficiando diretamente o serviço de atendimento de emergência aos cidadãos.

“Não é fácil fazer gestão de saúde em nenhum município. Mas com apoio de nossos servidores, com a atenção do prefeito, temos trabalhado para garantir os serviços de saúde necessários que garantam mais qualidade de vida para os piumenses. Essa base do SAMU é parte de um trabalho em conjunto, dentro de uma gestão focada em atenção à saúde”, explicou a secretária municipal de saúde, Mariana Metri Miranda.

O prefeito Paulo Cola agradeceu aos servidores que realizam os serviços, aos secretários envolvidos e falou da importância dessa base do SAM. “Quando a gente investe em macas, equipamentos, nessa infraestrutura, a gente está pensando na vítima. Quando investimos no ambiente de trabalho, a gente está investindo no profissional. Estamos recebendo uma equipe treinada e que sabe o que está sendo feito com a pessoa, no momento que ela mais precisa; e que pode fazer diferença entre vida e morte das pessoas”, disse o prefeito.

O prefeito ainda ressaltou que este tipos de obras e serviços, são feitos e decididos através da política, que liga todos os rumos da sociedade. “Não caiamos na armadilha de distanciar a política de nossas vidas”, afirmou.