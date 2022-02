Policiais Militares do 10º batalhão em Guarapari realizaram a apreensão de entorpecentes na última quarta-feira (23). Vários suspeitos foram detidos.

Durante o patrulhamento no bairro Village do Sol, por volta das 21h, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e se aproximaram para realizar a abordagem policial. Em posse do suspeito foi localizado 36 pinos de cocaína, 08 pinos grandes de cocaína, 05 pedaços de maconha, 06 buchas de maconha, 23 tabletes contendo haxixe, 30 pedras de crack e 05 tubos grandes contendo crack.

Durante a noite, por volta das 11h30m, um indivíduo a bordo de um veículo foi avistado em atitude suspeita no bairro Muquiçaba. O mesmo já é conhecido da guarnição policial por ter envolvimento com tráfico de drogas.

Dentro do veículo foi localizado certa quantidade de entorpecentes, e no interior da residência do mesmo mais drogas foram localizadas. Ao todo foi apreendido 3.100Kg de Cocaína, 900g de Pasta base, 1.900,00 reais em dinheiro, maleta de Pistola Taurus, material de embalo de entorpecentes, 01 balança de precisão. O veículo também foi apreendido.

Durante a madrugada de quinta-feira (24) por volta das 01h, um indivíduo foi detido no bairro Lameirão.

O mesmo tentou se evadir dos policiais militares mas foi alcançado e abordado. Em posse dele foi apreendido 26 munições de calibre .380, 11 munições de calibre .40, 06 munições de calibre .38, 02 carregadores .40, 01 carregador .380, 04 porções de maconha (aproximadamente 30g), 01 balança digital, 01 faca e material de embalo de entorpecentes.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com todo material apreendido.