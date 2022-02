O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, está com vagas para cadastro reserva. As oportunidades são para Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. É necessário ter experiência mínima de 06 meses na área e COREN ATIVO.

Para participar do processo seletivo basta enviar seu currículo para recrutamento.hfa@hifaci.org.br informando a vaga pretendida no título do e-mail.