Na noite dessa segunda-feira (02), uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deteve dois indivíduos e apreendeu 698 comprimidos de ecstasy, 143 frascos de loló, além de munições e uma quantia de mais de R$ 1.000 em espécie, no bairro Ipiranga, em Guarapari.

A guarnição realizava patrulhamento preventivo no bairro Muquiçaba, quando recebeu denúncias de populares de que em um ponto específico da região estariam dois indivíduos, moradores do bairro Ipiranga. Aparentemente, eles estariam traficando drogas no local. A equipe prosseguiu até o endereço, onde se deparou com um indivíduo de 23 anos, já conhecido pelos policiais por envolvimento com o tráfico de drogas no município, e o outro suspeito de 25 anos.

Foi realizada a devida abordagem. Durante a revista pessoal foi encontrada com os suspeitos uma quantia de R$ 1.232,00 e US $1,00 em espécie. Ainda, no bolso do jovem de 23 anos estava um molho de chaves de um veículo de luxo, estacionado próximo ao local. Ao realizar buscas no interior do automóvel, os militares localizaram 10 munições de calibre 380, que o homem não soube informar sobre a origem.

Em seguida, durante um breve depoimento informal dos suspeitos, que foram questionados sobre as denúncias, o jovem de 25 anos afirmou que seria revendedor de materiais ilícitos fornecidos pelo outro suspeito e que as drogas recebidas eram vendidas em casas noturnas da cidade. Posteriormente, os indivíduos concordaram em acompanhar os militares até uma casa não em construção, não habitada no bairro Ipiranga, onde armazenavam os entorpecentes. No local foram encontrados os 698 comprimidos de ecstasy, que estavam escondidos dentro de uma churrasqueira, e os 143 frascos de loló.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, onde também foram entregues os materiais ilícitos apreendidos.